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CHP idamla ilgili kararını verdi! Açıklama Özgür Özel'den...

CHP idamla ilgili kararını verdi! Açıklama Özgür Özel'den...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste düzenlediği basın toplantısında, hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 16:46 - Güncelleme: 06-08-2018 17:21

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konular hakkında konuştu. Bu konulardan biri de idam cezasıydı.

Özel, CHP'nin idam konusuna yaklaşımını şu sözlerle paylaştı:

"Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye'yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz."

199 MİLLETVEKİLİ İMZASINA DAHA İHTİYACI VAR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, yeni yasama döneminde idam teklifini meclise getireceklerine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, CHP'nin konuya yaklaşımının sorulması üzerine Özel:

"Sayın Destici'nin, bir partinin Genel Başkanı olarak mecliste yer almasını son derece kıymetli buluyoruz ama şunu hatırlatmak gerekiyor; bir anayasayla bağlıyız. Anayasa diyor ki üye tam sayısının 3'te1'i bunu teklif edebiliyor. Sayın Destici'nin bunu teklif edebilmek için 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var." dedi.

Özel, idam cezasına ilişkin 200 imzalı kanun teklifi verilmesi durumunda, konunun mecliste ciddiyetle tartışılacağını, gündeme alınacağını dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • YAPTIRIM GÜCÜNÜZ YOK. 06 Ağustos 2018 17:37 CHP KÖTÜ BR SINAV VERDİ,DEMOKRASİYİ KATLETTİ,HEYECANIMIZI SÖNDÜRDÜ..

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