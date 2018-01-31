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CHP genel merkezinde sürpriz görüşme iki isim biraraya geldi

CHP genel merkezinde sürpriz görüşme iki isim biraraya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüşme gerçekleştiriyor.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 12:41 - Güncelleme: 31-01-2018 12:41

Cumhuriyet Hakl Partisi'nde kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. 3-4 Şubatta yapılacak olan Kurultay'da adaylığını açıklayan Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. Görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği ifade edildi.

CHP'de iki isim daha Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. Eski Barolar Birliği Başkanı Ümit Kocasakal ile Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylıklarını resmi olarak duyurmuşlardı.

CHP Genel Merkez'inde Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşmeni içeriği hakkında henüz açıklama yapılmazken, iki ismin kurultayın hemen öncesi biraraya gelmeleri CHP kulislerini hareketlendirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Kılıçlar erken çekildi! Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 31 Ocak 2018 13:19 AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE HEPSİ AYNI KAFA SALDIRGAN .VE NEDENSE TEK SALDIRDIKLARI YER DEVLET BAŞKANIMIZ ERDOĞAN VE AK PARTİ YOKSA BAŞKADA DÜŞMANLARI YOK ,HERKESLE YOLDAŞLAR ARKADAŞLAR

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