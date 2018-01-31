CHP genel merkezinde sürpriz görüşme iki isim biraraya geldi

Cumhuriyet Hakl Partisi'nde kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. 3-4 Şubatta yapılacak olan Kurultay'da adaylığını açıklayan Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. Görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği ifade edildi.

CHP'de iki isim daha Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. Eski Barolar Birliği Başkanı Ümit Kocasakal ile Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylıklarını resmi olarak duyurmuşlardı.

CHP Genel Merkez'inde Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşmeni içeriği hakkında henüz açıklama yapılmazken, iki ismin kurultayın hemen öncesi biraraya gelmeleri CHP kulislerini hareketlendirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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