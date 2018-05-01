CHP adayını ne zaman açıklayacak? İşte tarih

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, açıklamalarda bulundu.

Tezcan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için." dedi.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle: Seçim yaklaşırken AKP iktidarı telaş paketi açıkladı. CHP’nin dediklerini çalıyorlar, ama hem geç hem yanlış çalıyorlar. 3 sene milleti oyalıyorlar’

Milletimize sesleniyorum bizim tahayyül ettiklerimizin yarısını 4 sene sonra almak istemiyorsanız yapılacak iş basit. 24 Haziran’da CHP’ye oy verip iktidara taşıyacaksınız