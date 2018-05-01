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CHP adayını ne zaman açıklayacak? İşte tarih

CHP adayını ne zaman açıklayacak? İşte tarih

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adaylarının Cuma günü saat 10’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda büyük bir şölen ile açıklayacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 10:01 - Güncelleme: 01-05-2018 10:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, açıklamalarda bulundu.

Tezcan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için." dedi.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle: Seçim yaklaşırken AKP iktidarı telaş paketi açıkladı. CHP’nin dediklerini çalıyorlar, ama hem geç hem yanlış çalıyorlar. 3 sene milleti oyalıyorlar’

Milletimize sesleniyorum bizim tahayyül ettiklerimizin yarısını 4 sene sonra almak istemiyorsanız yapılacak iş basit. 24 Haziran’da CHP’ye oy verip iktidara taşıyacaksınız

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 10:14 chp ibrahim tatlisesi aday gosterekmis

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