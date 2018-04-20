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CHP adayı kim olacak! Aranan isim meğerse oymuş

CHP adayı kim olacak! Aranan isim meğerse oymuş

CHP adayı kim olacak sorusu erken seçime az bir süre merak konusu oldu. CHP adayının İlhan Kesici olabileceği iddiası ortaya atılırken, Güneri Civaoğlu, Kesici'nin profili hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 11:44 - Güncelleme: 20-04-2018 11:49

CHP adayı kim olacak sorusuna henüz yanıt verilmiş değil. 25 Haziran'da yapılacak erken seçime sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez." dedi.

İLHAN KESİCİ PAZARLAMASI: Peki CHP'nin adayı kim olacak? CHP'nin muhtemel adayına ilişkin son dönemde adı en sık geçen isimlerden biri CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın "yüzde 52-53 oy olma ihtimali vardır" dediği Kesici, Güneri Civaoğlu'nun da gündemindeydi. Farklı muhalif kesimlerin "uzlaştığı isim" olarak sunulan Kesici hakkında Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu ilginç bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:

"DUYUMLARINA GÖRE YANILABİLİRİM AMA..."
"CHP öyle bir aday çıkarmalı ki hem partili olsun, hem “AK Parti-MHP ittifakı” dışındaki partilerin tabanları tarafından “ötekileştirilmesin.” Böyle biri var mı? Siyaset çevrelerinde epeydir nabız tutuyorum. Farklı kesimlerden görüşlerin kesiştiği isim “İlhan Kesici...” Bakın nasıl?

- İlhan Kesici CHP milletvekili. Partililere ters olmaz.
- Demirellerin damadı Bayar-Menderes DP’si ve onun uzantısı AP ve Doğru Yol’un yani ana akım orta sağın geleneksel seçmeni için de “yakın” bir isim.
- Duyumlarıma göre -yanılabilirim- Ülkü Ocaklarında kısa sürelik bir geçmişi varmış.
İYİ Parti ve MHP’nin ittifaktan memnun olmayan kesimleri -2. tura kalırsa- Kesici’ye oy verebilirler görüşü var.
- Kesici’nin ailesinde -yanılıyor olabilirim ama- Kürt kökenliler olduğu duyumunu aldım.
- Ayrıca Kesici siyaset deneyiminin yanı sıra DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) yöneticisi olmuş. İyi bir iktisatçı.

İlhan Kesici kimdir? CHP'nin adayı mı?

Hakan Bayrakçı'nın aday açıklaması muhalefeti şoke etti

İlhan Kesici, 86 yaşında yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut'un dünkü cenaze namazına katılması dikkat çekmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • orhan polat 20 Nisan 2018 12:35 hiç de kötü olmaz... nasıl olsa sayın erdoğan ın karşısında ilk yenilgisi de olmaz.. malum kendisi istanbul büyükşehir belediye başkan adayı olduğunda bu yenilgiyi tatmıştı.. seçim sonrası hayal kırıklığı da yaşamaz..

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