CHP adayı kim olacak! Aranan isim meğerse oymuş

CHP adayı kim olacak sorusuna henüz yanıt verilmiş değil. 25 Haziran'da yapılacak erken seçime sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez." dedi.

İLHAN KESİCİ PAZARLAMASI: Peki CHP'nin adayı kim olacak? CHP'nin muhtemel adayına ilişkin son dönemde adı en sık geçen isimlerden biri CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın "yüzde 52-53 oy olma ihtimali vardır" dediği Kesici, Güneri Civaoğlu'nun da gündemindeydi. Farklı muhalif kesimlerin "uzlaştığı isim" olarak sunulan Kesici hakkında Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu ilginç bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:

"DUYUMLARINA GÖRE YANILABİLİRİM AMA..."

"CHP öyle bir aday çıkarmalı ki hem partili olsun, hem “AK Parti-MHP ittifakı” dışındaki partilerin tabanları tarafından “ötekileştirilmesin.” Böyle biri var mı? Siyaset çevrelerinde epeydir nabız tutuyorum. Farklı kesimlerden görüşlerin kesiştiği isim “İlhan Kesici...” Bakın nasıl?

- İlhan Kesici CHP milletvekili. Partililere ters olmaz.

- Demirellerin damadı Bayar-Menderes DP’si ve onun uzantısı AP ve Doğru Yol’un yani ana akım orta sağın geleneksel seçmeni için de “yakın” bir isim.

- Duyumlarıma göre -yanılabilirim- Ülkü Ocaklarında kısa sürelik bir geçmişi varmış.

İYİ Parti ve MHP’nin ittifaktan memnun olmayan kesimleri -2. tura kalırsa- Kesici’ye oy verebilirler görüşü var.

- Kesici’nin ailesinde -yanılıyor olabilirim ama- Kürt kökenliler olduğu duyumunu aldım.

- Ayrıca Kesici siyaset deneyiminin yanı sıra DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) yöneticisi olmuş. İyi bir iktisatçı.

İlhan Kesici kimdir? CHP'nin adayı mı?

Hakan Bayrakçı'nın aday açıklaması muhalefeti şoke etti