CHP açıkladı: Yeterli imza toplanamadı kurultay yok...

CHP'de olağanüstü kurultay için imzacı muhaliflerle Genel Merkez yönetimi arasındaki düello sürüyor. Dün muhalif kanat noter tasdikli imzaları Genel Merkez'e teslim etmişti. Genel Merkez, yaptığı incelemenin ardından "İlk incelememize göre olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı" açıklaması yaptı.

PAZARTESİ AÇIKLAMA YAPILACAK... CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı dün Genel Merkez'e teslim etmişti. CHP yönetiminden bugün yapılan açıklamada ise olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığı ifade edildi.

NOTER TASDİKLİ İMZA SAYISI 614... Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605’e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.

ÇOK SAYIDA İMZA GERİ ÇEKİLDİ... Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bunun tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu. Parti yönetiminin pazartesi günü imzalar ve olağanüstü kurultay ile ilgili resmi açıklama yapacağı açıklandı...

SON GÜN 6 AĞUSTOS... Tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise 6 Ağustos Pazartesi günü 17.00'de dolacak.