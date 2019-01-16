  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cezaevinde ankesörlü telefonla dolandırdı buna pes denir!

Cezaevinde ankesörlü telefonla dolandırdı buna pes denir!

SİNOP'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü olan 47 yaşındaki M.V. cezaevinin ankesörlü telefonuyla Tokat'ta hayvancılıkla uğraşan 50 yaşındaki D.K.'ya (50) kendini doktor olarak tanıttı keçi isteyerek dolandırdı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 16-01-2019 17:02 - Güncelleme: 16-01-2019 17:02

SİNOP'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü olan M.V Sinop Durağan Açık Cezaevi'nin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde hayvancılıkla uğraşan D.K'yı (50) aradı.

Kendisini Erbaa'da görev yapan bir doktor olarak tanıtan hükümlü, parasını sonra vermek şartıyla 4 keçi istedi. Ertesi gün tekrar arayan M.V. 5 keçi daha istedi. D.K. toplam 9 keçiyi şüphelinin yönlendirdiği kişilere teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI GEÇ OLMADAN ANLADI
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken dün D.K.'yı tekrar arayan M.V., 6 keçi daha istedi. Jandarma ile temasa geçen D.K. yönlendirilen kişilere keçileri teslim etti.

Jandarmanın takibiyle Evyaba Mahallesi'nde keçileri ahıra indirdiği esnada G.E.(33), yakalandı. Onun ifadeleri doğrultusunda Ö.İ (31), H.G.(29) de gözaltına alındı. D.K.'nın daha önce verdiği keçilerden 5’i Niksar ilçe merkezinde, 4'ü ise Erbaa’ya bağlı Akça köyünde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İŞLEMLERİ CEZAEVİNDE YAPILDI
Cezaevinden ankesörlü telefonla arayarak keçileri isteyen M.V.'nin işlemlerinin ise hükümlü bulunduğu Sinop'ta yapıldığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cezaevinde ankesörlü telefonla dolandırdı buna pes denir! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro