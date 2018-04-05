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Çeyrek altın bugün kaç lira gram altın düştü!

Çeyrek altın bugün kaç lira gram altın düştü!

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek kaç liradan satılıyor? sorularının yanıtları merak edilirken altın fiyatları dünkü yükselişinin ardından bugün bir miktar geriledi. Gram altın 172 liranın üstüne çıkmıştı. Çeyrek 284 lirayı görmüştü. Peki bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte yanıtı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:08 - Güncelleme: 05-04-2018 12:08

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,5 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 171,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 171,5 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satıldı. 

Asya piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.325 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına odaklandığını kaydetti.

Ticaret savaşlarının küresel ekonomilere olumsuz etkisinin, özellikle gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk iştahının da azalmasına neden olduğunu belirten Memiş, yurt içinde dolar kurunun bu etkiyle yükseldiğini söyledi. 

Dün ve önceki günkü altın fiyatları:Memiş, yarın ABD'de tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek," Doların güçlenmesi altının ons fiyatını her ne kadar baskılıyor olsa da, düşüşlerin kalıcı olmadığını gözlemliyoruz. Altının ons fiyatı 1.300-1.350 dolar bandında kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:

"Döviz kurlarında ve altın gram fiyatında yaşanan bu sert yükselişler, yerini sert düşüşlere bırakabilir. Yıl içinde döviz ve altının gram fiyatında yükselişler görebiliriz, ancak kısa sürede bu kadar agresif hareketlerin yaşanması sağlıklı bir fiyatlama değil. Altının gram fiyatı, sadece dolar kurundan destek alarak yükseliyor. Döviz kurlarında beklediğimiz kar satışları, altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabilir."

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