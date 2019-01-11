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Ceylan Atik cinayetinde cezalar belli oldu

Ceylan Atik cinayetinde cezalar belli oldu

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, İzmir'in Ödemiş ilçesi Cumhuriyet mahallesinde arkadaşlarıyla oynamak için gittiği Kazım Karabekir Parkı'nda ortadan kaybolmuştu. 10 Haziran 2017'da kaybolan Ceylin Atik davasında, mahkeme aylar sonra kararını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 20:03 - Güncelleme: 11-01-2019 20:03

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Minik kızın cansız bedeni evlerinde çıkan tutuklu sanık Şükriye T. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, eşi ve üvey annesi beraat etti.

Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı’na gitti. Ceylin’in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik’in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları da sosyal medyadan Ceylin’in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. 

Dede Mustafa Atik’in cep telefonuna gelen “Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz” yazılı mesajla anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik’in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik’e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin’in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak’ta bulunan apartmanın 4. katında oturan komşuları oto tamircisi S.T. ve eşi Şükriye T.’nin evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla S.T. ile Şükriye T. ve onun üvey annesi R.Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de T.çiftinin evinde bulundu. 

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olay sonrası tutuklanan Şükriye T. (30) ve eşi S.T. hakkında, “çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında iddia makamı bu yöndeki esasa ilişkin mütaalasını tekrarladı. 

Daha önceki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şükriye T. ve eşi S.T. bu kez mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.Ö. duruşmaya gelmezken, duruşmaya tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik’in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Rukiye Atik ile yakınları hazır bulundu. 

"OLAYI NEDEN YAPTIĞIMI AÇIKLAYAMIYORUM"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazan Şükriye T., daha önce ölen 2 çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için, cinayeti birlikte işlediklerini söyleyerek, “Eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm. Ceylin’in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fidye istemek de değildi” dedi. 

Mahkeme başkanının sanık Şükriye T.’ye olay anını detaylı anlatması söylemesinin ardından olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye T., “İlaçlarla ayakta duruyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok” diye konuştu.  Son sözleri sorulan sanık S.T. beraatini talep ederken, R.Ö.’nün avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini istedi. 

"ŞÜKRİYE BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

Minik Ceylin’in dedesi Mustafa Atik, Şükriye T.’nin kendileriyle dalga geçtiğini savunarak, “Dilekçedeki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz” derken, baba Murat Atik de, “Asıl suçlunun S.T. olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” şeklinde konuştu. Babaanne Rukiye Atik torununun katilinin idam edilmesini istedi. 

Mahkeme başkanı karar için ara verdiği sırada babaanne Rukiye Atik, sanıklara vurmak istedi. Polis ekipleri olayı önlerken, verilen aranın ardından minik çocuğun katil zanlısı Şükriye T.'ye “çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle veren mahkeme heyeti, katil Şükriye T.’nin eşi S.T. ile üvey annesi R.Ö.’ye beraat verirken, tutuklu bulunan S.T.’nin tahliyesine de karar verdi. 

Katil Şükriye T.’nin bugünkü duruşmada ifade değiştirdiğini hatırlatan Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan, “Şükriye T. bugün verdiği ifade ile tüm suçu kendisini işlediğini söyledi. Eşinin hiçbir şeye karışmadığını anlattı. En ağır cezayı kendisi aldı, eşi beraat etti. Bunun geçici bir karar olduğunu düşünüyoruz. S.T.’nin suça katıldığından eminiz. Süreç daha bitmemiştir. S.T. ile ilgili verilen karar istinaf ve temyize taşınacaktır. Kararın S.T. aleyhine değişeceğine inanıyoruz” dedi. 

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