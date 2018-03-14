Çevik Bir döktürdü! Benim annem de türbanlıydı!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat post modern darbe davasında sanık savunmalarında sıra sürecin en etkili ismi Çevik Bir'deydi. Batı Çalışma Grubu'nun MGK kararı doğrultusunda kurulduğunu savunan Çevik Bir, dosyadaki yüzlerce belgeye rağmen BÇG'nin hiçkimseyi fişlemediğini savundu. Başörtü yasağında BÇG'nin hiçbir etkisinin olmadığını iddia eden Çevik Bir, "Benim annem de türbanlıydı" dedi.

ERBAKAN, ÇİLLER BAŞBAKAN OLMAK İSTEDİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİ: Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın, askerin baskısı sonucu değil de başbakan olmak isteyen Tansu Çiller'in telkinleri sonucu istifa ettiğini öne süren Çevik Bir, 28 Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunu savundu. Çevik Bir, "Çok sayıda mağdur ve müşteki, başsavcılıklara başvurarak, davamızı sözde 'bir milli dava' haline getirilmiştir" dedi.

MUHTEREM BACILARIM BİLSİN ANNEM TÜRBANLIYDI: Başörtüsü yasağında BÇG'nin hiçbir ilgisi olmadığını savunan Çevik Bir, "Benim annem de türbanlıydı. Hepimiz öyle büyüdük. Muhterem bacılarımın bunu böyle bilmesini istiyorum" dedi.

TEK KİŞİ BİLE FİŞLENMEMİŞ: "28 Şubat döneminde, TSK'den ilişiği kesilenler Fetullah Gülen teşkilatı mensuplarıdırlar" iddiasında bulunan Çevik Bir, "BÇG'nin tek kişi fişlemesi olmamıştır" diye konuştu. ÇEvik Bir, beraatini istedi...