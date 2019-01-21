Cenazeye katılmadı 12 bin lira ceza yedi boşanma davasında ilginç karar

GAZİANTEP'te Ali Y'nin 2016 yılında evlendiği eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

İlerleyen süreçte iki tarafın da karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Aslı Y, eşinin eve bakmadığı, kişisel ve maddi ihtiyaçlarını gidermediği iddiasında bulundu.

Dosyayı inceleyen heyet tüm gerçeği yansıtmadığı, Ali Y'nin üstüne düşen vazifeleri yerine getirdiğini kaydetti.

Heyet, Aslı Y'nin ise eşini başkalarıyla kıyasladığı ve maddi taleplerde bulunarak tartışmalar çıkarttığını belirtti. Kadının davranışlarıyla evlilik birliğinin kendisine yüklediği sevgi, saygı ve anlayış yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Mahkemenin verdiği tazminat kararı ise insanı hayrete düşürdü. Aslı Y'nin, annesinin evine gittiği ve eşinin kendisini arayıp eve çağırmasına rağmen bir daha dönmediği, bu sırada Ali Y'nin babasının vefat ettiği aktarılan kararda, "Aslı Y'nin, kayınbabasının taziye evine gitmeyerek, bir telefon dahi açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y'nin iddialarla ilgili bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

12 BİN LİRA TAZMİNAT

Çiftin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına hükmeden mahkeme, Aslı Y'nin, kusurlu olduğu ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Ali Y'ye 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.