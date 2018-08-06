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Cemile Bayraktar'a Ali Sunal'dan cevap

Cemile Bayraktar'a Ali Sunal'dan cevap

Cemile Bayraktar’ın, Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerine Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’dan sert tepki geldi...

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 22:48 - Güncelleme: 06-08-2018 22:48

Yazar Cemile Bayraktar’ın, Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerine Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal cevap verdi. Sunal babasının bu ülke için ne kadar önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek ''Kemal Sunal halktır hepimizindir'' ifadesini kullandı.

Bayraktar sosyal medya hesabından Sunal'a ilişkin, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" demişti.

İşte o paylaşım:

Ali Sunal ise bu açıklamalara karşı, Twitter’dan, “'Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu” yanıtını verdi.

Sunal, devamında, "Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 23:22 Cemile Bayraktar gerçekleri söylemiş ve söylediklerinde eksiği var fazlası yoktur, fakat eğitim ve öğrenim seviyesi belirli bir noktada somutlanmış olanlar anlayamazlar... Küfürlü ve kinayeli, seviyesiz ve bayağı birşekilde konuşmalar ve davranışlar mâlesef ülkemizde Hiciv ve mecaz, komedi ve eğlence diye sunulmakta ve aynı şekilde bayağı birşekilde poh pohlanmakta ve bir esermiş gibi takdim edilmektedir...

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