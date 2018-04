Cem Küçük duyurdu! 28 Şubatçıların hepsine bugün ceza çıkacak

TÜRKİYE gazetesi yazarı Cem Küçük, 28 Şubat davası kapsamında yargılanan askerler hakkındaki davanın bugün yapılacak olan duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının toplu olarak açıklanacağını ileri sürdü. Yazısına "Sevgili okurlarım, biliyorsunuz bugün yani 13 Nisan 2018 itibariyle 28 Şubat askerî darbecileri ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet kararları topluca açıklanacak" diye başlayan Küçük, "Önümüzdeki dönemde Cumhuriyetimizin gerçek savcıları ve hâkimleri 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağı soruşturmasını yürütecekler ve gereken davayı açacaklar" dedi.

BUGÜN KARAR AÇIKLANACAK VE TUTUKLANACAKLAR... İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir'in de sanıkları arasında olduğu 28 Şubat davasında Savcı Hanifi Yıldırım'ın 60 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğini hatırlatan Küçük, "Doğal olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası yiyen bir sanık hukuki mecburiyet gereği tutuklanıyor. Tıpkı 15 Temmuz askerî darbecileri gibi onlar da hak ettikleri cezayı alacaklar" diye yazdı.

28 ŞUBAT MEDYASINA OPERASYON GELİYOR... Cem Küçük, 28 Şubat'ın "bir medya darbesi" olduğunu iddia ederek "Milletimiz müsterih olsun. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Yüksel Kocaman ve ekibi aslanlar gibi dimdik hâlde bu vatan ve demokrasimiz için çalışan çok değerli hukuk adamlarıdır" ifadesini kullandı.

SAVUNAN HER GAZETECİ SUÇLU... Küçük "28 Şubat askerî darbesi bu milletin büyük çoğunluğunu ezmiş bir darbedir ve insanlık suçudur. 28 Şubat’a askerî darbe demeyen ve 28 Şubat’ı savunan her gazeteci ve her emekli asker suçludur. Ulusalcı ve solcu medyada bu suçu işleyenler haddini bilmek zorundadır. Bir darbeyi savunmak insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamındadır ve zaman aşımı kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı...

