Çekya’dan skandal Salih Müslim kararı!

Çekyalı yetkililer, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye ve Çekya arasında gerilime neden olan Salih Müslim'le ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çek yetkililer, Ankara'nın talebine rağmen Türkiye'ye iade edilmeyen ve serbest bırakılan Müslim'in dosyasını kapattıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz ay Türkiye, Çekya'ya Müslim'in iade talebini sunmuş, Salih Müslim çıkarıldığı mahkemede AB ülkelerinden ayrılmaması şartıyla, serbest bırakılmıştı.

REUTERS SON DAKİKA GEÇTİ: Reuters'ın aktardığına göre, Çek yetkililer Müslim’in iade sürecini bugün sonlandırdığını duyurdu. Gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Müslim, kısa süren duruşma sonrasında serbest kalmıştı.

ANKARA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Çekya’nın bu kararı Ankara’nın büyük tepkisini çekerken, bugün Çekya mahkemesi sözcüsü Stepanka Zenklova, “Savcılık, Müslim hakkındaki süreci sonlandırma kararı aldı. Bunun sebebi de bahsi geçen kişinin Çekya sınırları içerisinde olmaması ve iade sürecinin devam edemeyecek olması” ifadesini kullandı.

SALİH MÜSLİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili açıklama yapan Müslim’in avukatı Miroslav Krutina da “O özgür. Artık Avrupa Birliği ülkelerinde kalmasını gerektiren bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Skandal gelişme: Salih Müslim'e garanti verdiler! 'Korkmasına gerek yok'

Ankara peşini bırakmıyor! Salih Müslim her gittiği ülkeden istenecek