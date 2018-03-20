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Çavuşoğlu'ndan flaş Afrin ve ABD açıklaması! Yağma var mı?..

Çavuşoğlu'ndan flaş Afrin ve ABD açıklaması! Yağma var mı?..

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bugün bir kez daha görüşeceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson'la varılan Menbiç anlaşmasını da açıkladı: “Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti.”

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:46 - Güncelleme: 20-03-2018 15:18

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla birlikte Türkiye ile ABD arasındaki Suriyle konulu ortak mekanizmanın bozulduğu ve görüşmelerin kesildiği idda edilmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı. Çavuşoğlu, Tillerson ile bugün görüşeceğini söyledi.

İŞTE O MENBİÇ ANLAŞMASI: ABD’de Dışişleri Bakanı Tillerson’un görevden ayrılması ile birlikte merak edilen Menbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında “Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti.” dedi.

BUGÜN GÖRÜŞECEĞİZ: Sabah saatlerinde "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bugün telefonla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

POMPEO İLE GÖRÜŞME: Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini de vurguladı.

ABD'nin Afrin açıklamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadelerini kullandı.

ABD NEDEN RAHATSIZ: "Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz" şeklinde konuştu.

AFRİN'DE YAĞMA' İDDİALARI:  Çavuşoğlu, Afrin'deki talan iddiaları için de "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi.

GÜNEY KIBRIS: Çavuşoğlu, "Rum tarafının hidro karbon çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu tür tek taraflı çalışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • k.k.k 20 Mart 2018 16:41 Sayın bakan ABD'ye halen daha iyi niyetle yaklaşıyor neden diye soruyorsunuz ? Adamların niyeti belli. Artık bunu dışa vurarak konuşun. Türkiye'nin bölgede güvenliğini sağlamasından son derece rahatsız Amerika. ABD bize ihanet etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir. Ya bizimle hareket ederler ya da yanındaki hainlerle birlikte bütün askerlerini toprağa gömeriz Kuzey Irak'ta ! Nokta !

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