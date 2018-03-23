Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank telefonu!

Çiftlik Bank'ta son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın vardı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi.