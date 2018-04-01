Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya Suriye cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki alanların inşasına yönelik 200 milyon dolarlık yardımı durdurmasının, yerinde ancak geç kalınmış bir karar olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, yardımın teröristlere değil Suriye halkına verilmesi gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır'da partisinin gençlik kolları kongresine katılan Bakan Çavuşoğlu, valiliği ziyareti sırasında gazeteciler açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG/PKK'ya yapılacak yardımın durdurulması kararını değerlendiren Çavuşoğlu söyle konuştu:

Esasen silah yardımı olsun, maddi yardım olsun teröristlere değil Suriye'deki halklara verilmeli ve bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var ve bunların büyük çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Sadece Kürtler değil Araplar var, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler var. Göçe zorlanan çok insan var. Bunun bu insanların geri dönmesine harcanması lazım ve şuanda DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye'deki bu şehirleri istikrara kavuşturur.

"FRANSA NE DEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR ÜLKE"

Fransa söylemini yalanladı. Sonra iki üç defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen ne yapacağını adeta şaşıran bir ülke. Öyle bir ülke ile karşı karşıyayız. Oysa Fransa Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülke. Bugüne kadar da doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini bile söyleyemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi ve bunun kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz.

"UZAKTAN AHKAM KESMEYİN, AFRİN'E GİDELİM"

Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede de şunu söyledik; 'Uzaktan ahkam kesmeyin, gelin Afrin'e birlikte yardım edelim. Yardımları birlikte ulaştıralım ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. YPG-PKK'lıların sözüne bakmayın. Oradaki halklar ne diyor onlara gelip bakın' dedik. Menbiç'e asker gönderecekleri haberini de sonradan düzelttiler. Yalanladılar. Tel Rıfat henüz daha alınmadı ama oradaki vatandaşlardan da feryat yükseliyor. Yani YPG-PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye tüm terör örgütlerinden temizlenmeden Suriye'ye huzur ve istikrar gelmez. Dolayısıyla tüm şehirleri tüm teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor."