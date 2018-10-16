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Çavuşoğlu'dan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Çavuşoğlu'dan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç konusunda ABD'ye seslendi. Çavuşoğlu, "ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz." açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 14:50 - Güncelleme: 16-10-2018 15:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bakanlık resmi konutunda düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilere ayak üstü açıklamalarda bulundu.

KAYIP GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI
-Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız. Soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Başkonsolosluk şahısların sorgulanacağı yer değildir. Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir. 

POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ
-Bugüne kadar bu olayla ilgili yapılan açıklama ve hassasiyet önemli. Pompeo Riyad'dan sonra Ankara'ya gelecek. Biz bu ziyaretten elbette mutluluk duyarız. Avrupa ülkelerinin bu olayla ilgili açıklamaları önemli. Bugüne kadar yapılan açıklamaları olumlu buluyoruz. Bir Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman her alanda konuşma yapıyoruz. Bize söylenmeyen neler var, Pompeo Riyad'daki görüşmelerini bize de anlatacaktır.  FETÖ'nün iadesi konusunda adım atılmaması ciddi sorun.

YA SİZ TEMİZLEYİN YA DA BİZ TEMİZLERİZ
Münbiç'ten teröristlerin temizlenmesi yetmez. Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç'le ilgili yol haritasını onaylamıştık. Tillerson zamanında çalışmalar başlamıştı. Ortak eğitim programları başladı. Biraz gecikme var. Münbiç'te bu yol haritasının uygulanması bizim için önemli. Teröristler yalnızca Münbiç'ten değil Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli. ABD'nin sorumluluğu bu teröristleri temizlemektir. ABD teröristlere çok büyük destek verdi. Pompeo ile ikili sorunları görüşeceğiz. Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz.

İDLİB'DE ÇEKİLME SÜRECİ
-Esasen İdlib memorandumu sadece insani bir felaketin önüne geçmemiştir siyasi çözüm için de çok önemli bir yol açmıştır. Suriye ile ilgilenen tüm ülkelere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çekilme konusunda sorun yok. Memorandum konusunda silahtan arındırılmış bölge çalışmalarımız devam ediyor. Radikal grupların bu bölgeden çekilmesi konusunda bir sıkıntı görülmüyor. Bu devam eden bir süreç. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması süreci de devam edecektir. Atılan adımlardan Rusya'nın da memnun olduğunu biliyorum. Lavrov'da bize bu konulardan dolayı teşekkürlerini belirtti.

Maalesef bu radikal gruplar Halep'ten Doğu Guta'dan buraya özellikle gönderilmiştir. Bunların buradaki mevcudiyeti İdlib'e saldırı için bir bahane olarak kullanılacaktı. Suriye'nin güneybatısından ve Deyrizor bölgesinden buraya radikal gruplar getirilmiştir. Biz sınırımızın ötesinde terörist ve radikal gruplar istemeyiz. Yabancı teröristler de var. Bunlara karşı alınacak tedbirler için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ortak bir stratejiye de ihtiyacımız var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 16:25 ben Çavuşoğlu burda çok haklı. Amerika'nın menbiçte işid ile ypgyi temizlemesi gerekiyor çünkü teröristlerle iş birliği olmaz temizleyeceksin onları bu kadar net.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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