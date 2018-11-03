Çavuşoğlu Yunan mitolojisini canlandıran büyükelçiyi Ankara'ya geri çağırdı

Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesinin tepki çektiği öğrenildi.

YUNAN HELEN'İN KIYAFETİNİ GİYDİ

Türk medyasında, Yavuzalp'in Yunan mitolojisinden uğruna Truva Savaşı çıkan Helen'e, başkatibin baştanrı Zeus'a benzetilen görünümlerinin, resepsiyona katılan Ugandalıları bile şaşırttığı ifade edildi. Bunun üzerine Ankara tarafından soruşturma açıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yavuzalp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haberlere dair şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Sedef Yavuzalp (52), 2010'da açılan misyonda 5 yıldır Kampala Büyükelçisi. Ürdün'ün başkenti Amman'da doğan Yavuzalp, T.E.D. Ankara Koleji ve Paris Amerikan Üniversitesi'ni yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Brüksel Hür Üniversitesi'nden de şeref derecesi aldı. Belçika, Kazakistan ve Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliklerinde katip, başkonsolos ve müsteşar olarak görev yaptı. 15 Kasım 2013'de Uganda Kampala Büyükelçiliği'ne atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda da Afrika Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Ressam da olan Yavuzalp, mozaik resim tekniğini kullanarak yaptığı eserlerle sergiler de açtı.