Çavuşoğlu ve Pompeo'dan yaptırım kararı sonrası ilk görüşme

RAHİP Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması üzerine ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur'da bir araya geldi.

Toplantının ardından önce ABD tarafı sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

YAPTIRIMLAR CİDDİ OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ise görüşme sonrasındaki ilk sözleri, “yaptırımlar Rahip Brunson’un ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olduğumuzun bir göstergesi” oldu.

TEHDİTLERLE ÇÖZÜME VARILAMAZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin 'çok yapıcı' olduğunu belirtip "Ülkeler arasında görüş ayrılığı olabilir. Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi, mütabakatla çözmeyi arzu ettik. Tehditlerle yaptırımlarla hiçbir çözüme varılamayacağını da söyledik" dedi.

Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili şunları söyledi: Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.

ORTAK ÇALIŞMA İÇİN MUTABIK KALINDI: Görüşme sonrasında ABD’li yetkililer, iki bakanın sorunların çözümünde ortak çalışma için mutabık kaldığını belirtti. Kritik zirvenin sona ermesinden sonra Reuters ajansı ABD'li yetkililerin, "İki ülke sorunların çözümü konusunda ortak çalışacak. İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık." açıklamasını paylaştı.

07.30'da başlayan görüşmede, İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Brunson davasındaki son durum, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade süreci ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı da ele alındı. ABD tarafının talebi üzerine çarşamba günü yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.

  • Siyaset 03 Ağustos 2018 10:19
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 10:49 yahu bu ne yüz sanki şimdi ağlayacakmış görünümü var bunlar ezik be bi cacık olmaz bunlardan önce esiyorlar gürlüyorlar sonra yelkenler suya ha ha ha

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