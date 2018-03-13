Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasında...

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki bir üniversitede verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin, Türkiye ile normal bir diyalog sürdürebilmesi için YPG'ye silah göndermeyi bırakması gerektiğini ifade etti.

SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOR: "Türk halkı ABD'ye çok olumsuz bakıyor. Zira sözlerini tutmuyor ve sürekli yalan söylüyorlar" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kopma noktasında bulunmakta. İlişkilerin tamamen kopmaması için şubat ayında bazı çalışma grupları kuruldu. Onlara bir şart koştuk: 'Eğer sözlerinizi yine tutmazsanız biz de sabırlı davranmayı bırakacağız' dedik."

BU İLİŞKİYİ SÜRDÜRMENİN NE ANLAMI VAR?: "Böyle bir ilişkiyi sürdürmemizin ne anlamı var?" diye soran Çavuşoğlu ayrıca şunları da ekledi: "ABD, bildiğiniz gibi, son dönemde terörist örgüt YPG'ye sürekli olarak silah teslimatı yapıyor. Daha sonra bu silahlarda bizim yerleşim yerlerimize ateş açıyorlar."

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