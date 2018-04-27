Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.

Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

ABD'Lİ SÖZCÜ AÇIKLADI... Sözcü, Pompeo'nun NATO toplantısı kapsamında başta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano başta olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Nauert, bu görüşmelerde Afganistan, Rusya ve NATO'nun önemi gibi konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

YARIM KALAN MEKANİZMA... ABD'nin görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye ziyaretinde ABD ile Türkiye arasında yeni bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Ancak Tillerson kısa süre sonra görevden alınınca toplantılar ertelenmişti. Bugünkü görüşmede o komisyonların ne zaman çalışmaya başlayacağı da masaya yatırılacak.

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