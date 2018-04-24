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Çarşafın altından bakın kim çıktı? Tüfekteki ambleme dikkat!

Çarşafın altından bakın kim çıktı? Tüfekteki ambleme dikkat!

NİĞDE'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. (32), üzerinde kara çarşaf ve pompalı tüfekle yakalandı. Tüfeğin üzerindeki işleme amblem dikkat çekerken, zanlının eşini katletmeye gidip gitmediği araştırılıyor...

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 15:29 - Güncelleme: 24-04-2018 16:13

NİĞDE'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. (32), üzerinde kara çarşaf ve pompalı tüfekle yakalandı.

Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri yakınlarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu.

Sorulara cevap vermek istemeyen, gitmeye çalışan şüphelinin boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca, üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Ali Naci ÖZBULUT 24 Nisan 2018 16:30 Çarşaf Yüzünden bir gün mutlaka böyle giderse büyük bir terör hadisesi yaşanaçak kanaatındeyim.Niyemi metro istasyonlarında erkekler kadınlar didik didik güvenlikçiler tarafından aranıyor.Güzel fakat çarşafla bir yürüyen geldiği zaman doğru dürüst aranmıyor.Yalnız gözleri gözüküyor.Fakat geçiş üstünlüğü gibi hiç dikkat edilmiyor.Bir de güvenlik acilen buralarda polis ve jandarmaya verilmeli.Yetişmiyorsa yeni polis kadrosu ihdas edilmeli.Çarşaf+peçeli üstünlüğü acilen son bulmalı mutlaka mutlaka X Ray cıhazından geçirilmeliler.ve Kimlik soruşturması yapılmalıdır.

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