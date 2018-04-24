Çarşafın altından bakın kim çıktı? Tüfekteki ambleme dikkat!

Ali Naci ÖZBULUT 24 Nisan 2018 16:30 Çarşaf Yüzünden bir gün mutlaka böyle giderse büyük bir terör hadisesi yaşanaçak kanaatındeyim.Niyemi metro istasyonlarında erkekler kadınlar didik didik güvenlikçiler tarafından aranıyor.Güzel fakat çarşafla bir yürüyen geldiği zaman doğru dürüst aranmıyor.Yalnız gözleri gözüküyor.Fakat geçiş üstünlüğü gibi hiç dikkat edilmiyor.Bir de güvenlik acilen buralarda polis ve jandarmaya verilmeli.Yetişmiyorsa yeni polis kadrosu ihdas edilmeli.Çarşaf+peçeli üstünlüğü acilen son bulmalı mutlaka mutlaka X Ray cıhazından geçirilmeliler.ve Kimlik soruşturması yapılmalıdır.