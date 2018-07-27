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Canlı yayın: Yüzyılın 'Kanlı Ay Tutulması' başladı!

Canlı yayın: Yüzyılın 'Kanlı Ay Tutulması' başladı!

Yüzyılın en büyük 'Kanlı Ay Tutulması' tutulması 20.13'te başladı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. 'Kanlı Ay Tutulması' Türkiye'den de izlenebilecek. Yüzyılın en büyük 'Kanlı Ay Tutulması' 20.13'te başladı. İşte, 'Kanlı Ay Tutulması' ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için merak edilen tüm detaylar...

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 21:20 - Güncelleme: 27-07-2018 21:20

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması' cuma günü yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Ay, tutulma sırasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Peki ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay saat kaçta ülkemizden görülebilecek?

İşte merak edilen soruların cevapları...

Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'na tanıklık edecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nın yaşanacağını açıklamıştı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Ay, tutulma sırasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması'ndan 27 dakika daha uzun sürecek.

21. yüzyılın en uzun 'Ay Tutulması' 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Ay Tutulması, Türkiye’nin yanı sıra Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek. 'Ay Tutulması'nı izlemek için büyük çaba gerekmiyor. Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.

Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye'de ne zaman başlayacak? Nerelerden izlenebilir?Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye'de ne zaman başlayacak? Nerelerden izlenebilir?Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye'de ne zaman başlayacak? Nerelerden izlenebilir?Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye'de ne zaman başlayacak? Nerelerden izlenebilir?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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