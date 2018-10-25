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Çankaya Köşkü'nde yıllar sonra bir ilk

Çankaya Köşkü'nde yıllar sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık ederken, bu kabul Erdoğan'ın Çankaya'da 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk kabul oldu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 20:27 - Güncelleme: 25-10-2018 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabul gerçekleştirdi.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabul gerçekleştirdi. 

ERDOĞAN'IN PROGRAMI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya'daki programı şu şekildeydi:

- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı

- Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısı

- MİT Başkanı Hakan Fidan

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 21:24 Ülkemi idare edenlere bak hizaya gel..he he he...güya iş yapıyorlar.

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