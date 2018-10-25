Çankaya Köşkü'nde yıllar sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabul gerçekleştirdi.



Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabul gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya'daki programı şu şekildeydi:

- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı

- Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısı

- MİT Başkanı Hakan Fidan

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay