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Cani anneden tüyler ürperten ifade "İntihar edecektim ama"

Cani anneden tüyler ürperten ifade "İntihar edecektim ama"

3 çocuğunun başlarını bıçakla kestikten sonra intihara kalkışan 26 yaşındaki Cice ifadesinde "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" dediği öğrenildi. 

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:47 - Güncelleme: 23-10-2018 09:47

ADANA’da 21 Ekim’de meydana gelen olayda iddiaya göre; Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice’nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü. 

EŞİ MUTFAK KAPISINI KIRDI
Çocuklarının cansız bedenine bakıp, aynı bıçakla bileklerini keserek intihara kalkışan Selma Cice, aşırı kan kaybedince bayılıp kaldı. Evdeki vahşet, tarladan dönen Cabbar Cice’nin içeriden yanıt alamayınca mutfağın demir şebekesini çıkartıp pencereyi kırdıktan sonra mutfak kapısını da kırmasıyla ortaya çıktı. Komşular da eve gelerek babayı uzaklaştırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Annenin yaşadığı tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazesi otopsi sonrası toprağa verildi. 

İNTİHAR EDECEKMİŞ AMA
Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımda gözetim altında tutulan Selma Cice'nin verdiği ilk ifadesinde, “Ben bu zamana kadar hiç yaşamadım. Çok rezil bir hayatım oldu. O gün de intihar edecektim ancak çocuklarımın geride kalıp, benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • tuncer 23 Ekim 2018 10:07 intihar edecekmiş ama can tatlı gelmiş. Bari demiş çocukları keseyim nasılsa başkasının canı benim canıma birşey olmasın da demiş.

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