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Çanakkale'de feci kaza: Kamyonun altında kaldılar

Çanakkale'de feci kaza: Kamyonun altında kaldılar

Çanakkeli'nin Biga ilçesinde bir otomobil kavşağa hatalı girince hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kamyonun altında kalan otomobildeki iki kişi feci şekilde can verdi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 22:32 - Güncelleme: 05-11-2018 00:29

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında Biga ilçesinin Çınardere kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Çınardere köyüne seyir halindeki Adem İbiş (55) yönetimindeki 17 LY 929 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hatalı girince, Çanakkale yönünden gelen Semih Erdem (28) yönetimindeki 17 KR 683 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyonun altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Adem İbiş ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Topal (37) olay yerinde can verdi. Cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Biga-Çanakkale yolu tek yönlü olarak araç trafiğine 1.5 saat kapalı kaldı. Kamyon sürücüsü Semih Erdem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hurdaya dönem otomobil ise, kepçe yardımıyla traktör römorkuna yüklendi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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