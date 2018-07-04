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Çakıcı'nın raporuna iki görevden alma

Çakıcı'nın raporuna iki görevden alma

Alaattin Çakıcı'nın tartışmalı sağlık raporu iki ismin daha görevden alınmasına neden oldu. Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevden alınmasının ardından raporda onayı bulunan iki kişi daha görevden alındı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 22:40 - Güncelleme: 04-07-2018 22:40

Alaattin Çakıcı'ya verilen "süresiz sağlık raporu" nedeniyle iki kamu görevlisi daha görevden alındı. Raporla ilgili Türk Tabipler Birliği ve İHD'den gelen açıklamalarda tüm mahkumlara eşit şartların uygulanması gerektiği belirtildi.

Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevden alınmasının ardından raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da görevden alındı.

TTB: TIBBİ DEĞİL

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Sağlık Bakanlığı'na hitaben yazısında Alaattin Çakıcı'ya verilen raporun "usule ve fenne" uygun düşmediği belirtilerek sağlık ortamında bugüne kadar verilen rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermediği kaydedildi. TTB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgenin, söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz."

İHD: TÜM MAHKUMLARA UYGULANMALI

İHD İstanbul Şubesi de bugün yaptığı açıklamada Çakıcı’ya sağlanan şartların tüm hasta mahpuslar için uygulanmasını istedi.

Açıklamada seçim öncesi MHP Genel Başkanı tarafından özel afla hapishaneden çıkarılmasının gündeme getirildiği belirtilerek Alaattin Çakıcı’nın serbest bırakılmadığı ama tedavi amacıyla tutulmakta olduğu Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 22 Haziran’da düzenlenen süresiz kurul raporu ile dördüncü dereceye kadar akrabaları ve istediği arkadaşları ile süresiz ziyaret izni hakkı tanındığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Raporda, Çakıcı’nın hastalıklarının ölümcül olduğu vurgulanarak ‘…haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir...Odasında her türlü açık görüş yapabilir…’ denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • darbeli matkap 04 Temmuz 2018 23:29 ülkeye bak beeee cumhurbaşkanı sen bu konuda ne düşünüyorsun..söyle bakalım..fikrin ne..tarafsız isen çık meydana buna sebep olanları bul ve bitir

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