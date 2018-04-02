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Büyük şok 6 Türk kadına idam cezası!

Büyük şok 6 Türk kadına idam cezası!

IRAK 'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 16:17 - Güncelleme: 02-04-2018 16:17

Bağdat’ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 15 Türk vatandaşı kadına idam cezası verildi. Ancak 300 Türk vatandaşı kadınla beraber ele geçirilen 500'den fazla çocuğun akıbeti belirsizliğini koruyor

Bağdat 'Terörle Mücadele' mahkemesi, Irak güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl terör örgütü DAEŞ'e yönelik Musul ve Telafer kentlerine düzenlediği operasyonlar sonrası ele geçirdiği ve kocaları tarafından DAEŞ'e katıldıkları öne sürülen 300 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadını yargı önüne çıkardı.

İlk iki mahkemede 15 Türk vatandaşı kadın hakkında idam hükmü verilirken, 10 kadın hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ceza verildiği kaydedildi. Ancak, 300 kadınla birlikte ele geçirilen 500'den fazla çocuğun akıbeti henüz belli değil.

Bağdat mahkemesi geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları iddia edilen 10 kadın için müebbet hapis kararı çıkardı. 24 saat ara ile aynı mahkeme ikinci grupta yer alan 15 kadın hakkında terör örgütü DEAŞ'A mensup olma suçundan dolayı idam hükmü çıkarttı. Bağdat Terörle Mücadele Mahkemesi'nde örgüte mensup olmak ve örgüt savaşçılarıyla evli olmakla suçlanan 300 Türk vatandaşı toplam 509 kadının yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

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