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Bütçe Haziran'da 25,6 milyar lira açık verdi

Bütçe Haziran'da 25,6 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 25.6 milyar TL açık verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 11:59 - Güncelleme: 16-07-2018 11:59

2017 yılı Haziran ayında 13.7 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran ayında 25.6 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde 23.2 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2017 yılı Haziran ayında 12.5 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2018 yılı Haziran ayında 23.2 milyar TL faiz dışı açık verildiği açıklandı.

GİDER, GELİRDEN DAHA FAZLA ARTTI
2018 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 oranında artarak 51.5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 33.8 oranında artarak 77.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.4 oranında artarak 42.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 32.6 oranında artarak 74.8 milyar TL oldu.

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