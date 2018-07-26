Bursa'da vahşet! Karaya vuran yunusu doğradılar

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.