Burs kazanan 70 bin öğrenci kim? MEB bursluluk sorgu ekranı açıldı

MEB'in yayımladığı takvime göre, 3 Haziran'da gerçekleştirilen 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklandı. Bursluluk hakkı kazanıp, kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB'in yayınladığı sonuçlara bakabilir. Sonuçlar saat 14.15'ten itibaren öğrencilerin sorgulamasına açılmış bulunuyor.

MEB tarafından 2018 İOKBS sonuçlarını aşağıdaki görsele tıklayarak linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı eski isimleri ile bursluluk veya PYBS sınavı sonuçları meb'in resmi sitesinden sorgulanıyor. 3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları “meb.gov.tr” adresinden açıklandı. MEB Basın Birimi’nden alınan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS’ye giren 1 milyon 27 bin 96 öğrenciden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bursluluğa hak kazanan öğrencilerden 3 bin 500’ünü öğretmen çocuğu, 3 bin 603’ünü kanunlarla özel hak tanınanlar, 3 bin 500’ünü bulunduğu yerde okul olmayan öğrenciler, 59 bin 397’sını ise “diğer” kontenjan oluşturdu.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

2018 İOKBS bursu ne kadar?: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

İtiraz ücreti ne kadar : Sonuçlar açıklandıktan sonra veli sınav sonucuna itiraz hakkına sahip. İtirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.