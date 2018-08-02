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Burası Diyarbakır! Drone havalanınca şok gerçek ortaya çıktı

Burası Diyarbakır! Drone havalanınca şok gerçek ortaya çıktı

DİCLE Elektrik, sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımını azaltmak için teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Enerji şirketi, tarımsal alandaki kayıt dışı trafoları belirlemek ve kaçak elektrik tüketimini önlemek amacıyla drone ile keşif ve takip dönemini başlattı. Diyarbakır’da gerçekleştirilen ilk uygulamada, bir köyde biri kayıt dışı olmak üzere 5 adet tarımsal sulama amaçlı kaçak trafo tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:49 - Güncelleme: 02-08-2018 10:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede de son teknolojiden yararlanarak drone kullanımını başlattı.

Kaçak elektrik tüketiminin belirlenmesinin yanı sıra sahadaki arızaların tespitinde de uçurulacak olan drone’lar, ilk olarak Diyarbakır’da kullanıldı. Çalışanların gerekli eğitimleri almasının ardından uçuşlarla ilgili yasal girişimlerin de tamamlanması üzerine, deneme uçuşları gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik uzman ekibi, drone ile ilk kaçak kontrolünü Bismil ilçesinde yaptı. Yapılan kontroller sonunda bir mahallede, tarımsal sulama için kaçak elektrik kullanarak, nehirden çekilen suyu yaklaşık 3 kilometre uzaktaki tarlalara taşımada kullanılan 5 ayrı trafo tespit edildi. Toplam güçleri 3.500 KVA olan trafolardan birinin tamamen kaçak olduğu belirlenirken, diğer 4’ünün ise kayıtlı olmasına rağmen üzerinden kullanılan elektriğin kaçak olduğu, görüntüler eşliğinde koordinatlarıyla birlikte tespit edilerek, Cumhuriyet Savcılığına iletilmek üzere kaydedildi.

KAYIT DIŞI TÜKETMEYİN UYARISI
Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, sahada drone ile yapacakları denetim ve kontrollerin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Elimizdeki drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapabiliyoruz. Koordinatları da tespit edebildiğimiz için drone ile çekilen görüntüler hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Bismil’deki ilk uygulamamızda kaçak tüketim yapan 5 trafo belirledik. Tespitlerimize göre kaçak elektrik kullanan bu trafoların gücü 3.500 KVA’dır. Bu güç ile küçük bir ilçenin elektrik ihtiyacı dahi rahatlıkla karşılanabilir. Biz, hem haksız kaçak elektrik kullanımını, hem de kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için çok çalışıyoruz. Drone kullanan uzman ekiplerimiz, bu konuda gerekli her türlü teknik eğitimi aldılar. Yasal mevzuatlar içerisinde gerekli izinleri de aldık. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın idari ve cezai yükümlülük altına girmemeleri için  kayıt dışı elektrik kullanımından tamamen vazgeçmelerini bekliyoruz.”

UYDU DESTEKLİ AR-GE PROJESİ DE GELİYOR
Bu arada, Dicle Elektrik tarafından tasarlanan ve ‘Resim İşleme’ tekniğiyle sorumluluk bölgesindeki tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek Ar-Ge projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilmişti. Drone’ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projeyle, Dicle Elektrik’in 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgesindeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirleneceği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • atom santrali 02 Ağustos 2018 11:05 bunlar kaçak atom santrali bile yapar da başımıza iş açarlar

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