Burak Mengü görüntüleri çıktı! Nevşin Mengü buna ne diyecek?

Sunucu Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü, Twitter’dan “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımı yaptı.

Kardeşi Nevşin Mengü de hemen ardından twittierdan şoke eden ithamlarda bulundu ve şunları yazdı;

-"Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyet'in içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?"

BURAK MENGÜ'NÜN İDDİASI NEYDİ?

Konuyla ilgili polise şikayette bulunan Burak Mengü polis kimliği gösteren kişilerce gözaltına alınmak üzere araca bindirildiğini ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına götürüldüğünü, araç içerisinde darp edildikten sonra Ümraniye, Dudullu’da boş araziye bırakıldığını söyledi. Oradan da toplu taşıma aracı ile döndüğünü iddia etti.

BURAK MENGÜ'NÜN GÖRÜNTÜLERİ : İddialar üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avukat Burak Mengü’nün gözaltına alındığını iddia ettiği gün, kaçırıldığını söylediği güzergahtaki tüm kameraları inceledi.

Polisin verdiği bilgiye göre Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkan Burak Mengü, bir müvekkilinin aracına bindi. Buradan Anadolu yakasına geçti. Daha sonra müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme ve boş araziye bırakılmaya rastlanmadı.

MÜVEKKİLİ DE DOĞRULADI : Burak Mengü’nün 'kaçırıldım' dediği gün birlikte dolaştığı müvekkili de polisin yaptığı incelemeleri doğruladı. Müvekkil H.K.T, “Bütün gün beraberdik. Neden öyle bir şikayette bulunmuş anlamadım” dedi. Aynı gün Burak Mengü şikâyetini geri çekti. Polis, Mengü hakkında,”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi.

NEVŞİN MENGÜ NELER DEDİ: Burak Mengü gerçekler ortaya çıkınca telefonlara çıkmaz oldu. Bugün gazetesindeki köşesinden kardeşinin iddiaları yazan Nevşin Mengü de suspus oldu. Twitteri aktif kullanması ile bilinen Nevşin Mengü olayın aslı ortaya çıkınca tek satır yazmazken instagramında da suskun.

NEVŞİN MENGÜ BU YAZDIKLARINI NE YAPACAK?

Nevşin Mengü bugün köşesinden ise olayla ilgili bakın neler yazmış ve hangi ithamlarda bulunmuştu;

"Bundan birkaç ay önce, bir grup polis ya da polis olduğunu sanıyoruz diyelim, Burak’ı duruşma arasında, ifadenizi alacağız diyerek Silivri’den aldı; Vatan caddesindeki Emniyet Müdürlüğü’nde bir avukat görüşme odasına götürdü. Avukat görüşme odalarında kamera olmadığını hatırlatmış olayım. O odadan çıktıktan sonra Burak günlerce kan işedi, yürüyemedi. Sorgusuz sualsiz, hakkında bir gözaltı kararı vb. olmadan, bir grup, polis olduğunu sandığımız kişi tarafından darp edildi.

Burak, o dönem sessiz kalmayı tercih etti. ‘Olur böyle şeyler geçer, büyütmeyelim’ dedi. Ama bu son olay, yaşananların olup geçecek gibi olmadığını gösterdi. Burak cumartesi öğleden sonra bana “eve geldiler” diye mesaj attı. Polis mi? diye sordum, “evet” dedi.

Burak’a bir tür rozet gibi bir şey göstermişler. Burası aslında bana sorarsanız ilginç, Burak’ın telefonunu almadılar. Hyundai Accent tipi bir arabaya bindirip yola koyuldular. Burak, davaları nedeniyle gerginliğe alışkın ama bu sefer farklı hissettiğini yazdı bana “galiba beni öldürecekler bu sefer” diye mesaj attı.

Burak Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün kardeşiyle ilgili iddia ne?

Ben hep Burak’ı sakinleştirmeye çalıştım. “Vatan’a gitmiyoruz ikinci köprüden geçtik” deyince, hemen tweet atmamız gerektiğini söyledim. Olay sosyal medyaya taşınınca siyasilerin haberi oldu, milletvekilleri araya girdi, İstanbul Emniyet Müdürü’ne ulaşıldı. O sırada Burak bana mesaj attı “tartakladılar attılar” diye. Dudullu civarlarında bırakmışlar. Sırtına kemerle birkaç kez vurmuşlar.

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