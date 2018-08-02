Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter hasabı üzerinden ABD'nin yaptırım kararı hakkında açkılamalarda bulundu.

Arınç yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur.

"KABUL EDİLEMEZ"

Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez niteliktedir. Trump yönetiminin bir an önce bu yanlış kararından dönmesini temenni ediyorum."