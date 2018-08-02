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Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin yaptırım kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 18:54 - Güncelleme: 02-08-2018 18:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter hasabı üzerinden ABD'nin yaptırım kararı hakkında açkılamalarda bulundu.

Arınç yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur.

"KABUL EDİLEMEZ"

Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez niteliktedir. Trump yönetiminin bir an önce bu yanlış kararından dönmesini temenni ediyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 19:23 Bulent abi bir agalayiver bee. Belki ABD bize acir. Hadi abi bee. Bu isi guzel beceriyorsun.

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KİMDİR ?
Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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