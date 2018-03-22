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Bugün Regaib kandili önemi nedir Regaip ne demek manası

Bugün Regaib kandili önemi nedir Regaip ne demek manası

Mübarek 3 ayların ilk kandili olan Regaib Kandili bugün yani 22 Mart Perşembe gecesine denk geliyor. İhsan gecesi olan Regaip kandilinde dua kapılarının sonuna kadar açık olur. Bu geceyi namaz kılarak ve dualarla geçirmenizi öneririz. Hayırlı kandiller.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 11:49 - Güncelleme: 22-03-2018 11:49

Bazı rivayetlerde Ragip kandili gecesinin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında da bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ: Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma  gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

REGAİP NE DEMEK MANASI : Regaip kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

REGAİB KANDİLİNİN VAKTİ:  Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her yıl Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili önemli ve özeldir.

REGAİB KANDİLİ HZ.MUHAMMED'İN DUASI : Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekilde : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

Kandil mesajları resimli ve hadisli (Regaip kandili önemi ve dilek duası)

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER: Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]

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