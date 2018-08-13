Bugün çok kritik Trump Türkiye tasarısını imzalayacak mı

ABD'nin 2019 yılı bütçesi savunma harcamaları yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanacak. Tasarı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasal hale gelecek olan bütçe, Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor.

RAPOR GELENE KADAR DURDURULACAK

Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak. Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor. Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.

Tasarı, ABD Başkanı Trump'a Rusya'dan silah satın alıp ABD'den de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.

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