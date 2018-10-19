Bu ayı tam bir Kibar Feyzo 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Eyalette yaşayan bir ayının bölge sakinlerinden birinin arabasının kapısını açarak içeri girmesi ve daha sonra kapıyı açık bir şekilde bırakarak gitmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BU İLK ZİYARETİ DEĞİL

Aracın sahibi ise kamera kayıtlarını paylaşarak, bunun ayının 3’üncü girişimi olduğunu belirtti. Araç sahibi paylaşımında, “Kapıyı açmasındaki naifliğine karşı acımasızca açık bırakıp gitti” ifadelerini kullandı.