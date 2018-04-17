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Bu araçtan bakın nasıl sağ kurtuldu

Bu araçtan bakın nasıl sağ kurtuldu

DENİZLİ’nin Serinhisar ilçesinde, kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Büyük hasar gören araçtaki sürücü ile yanındaki arkadaşı, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 20:40 - Güncelleme: 17-04-2018 20:40

Denizli-Antalya Karayolu’nda meydana gelen kazada Denizli yönüne giden Namık Durmuş (35) yönetimindeki otomobil, kontrolsüz kavşakta, önüne çıkan Furkan Kesici’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Namık Durmuş’un kullandığı otomobil ikiye bölündü.

Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Durmuş ile yanındaki arkadaşı, kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Diğer otomobilde de hasar oluşurken, sürücüsü ise yaralanmadı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Durmuş, kendilerini emniyet kemerinin kurtardığını, kazadan hafif sıyrıklarla çıktıklarını söyledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavileri yapılan sürücü ve arkadaşı, hastaneye gitmeye gerek duymadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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