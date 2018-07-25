Brunson etkisi: THY ve Halkbank hisselerinde rekor yükseliş

BusinessHT'de yer alan habere göre, Türkiye'de iki yıla yakın bir zamandır tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınarak adli kontrole tabi tutulması kararı TL varlıklara ralli getirirken, Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı.
THY VE HALKBANK İLK ÜÇTE
Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.
THY hisseleri 18.19 lira olurken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16.37 yükselişle 7.39 lirayı gördü.
THY ve Halkbank, yüzde 3.72 yükselen BIST100'ün en çok değer kazanan ilk üç hissesi arasında yer aldı.
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