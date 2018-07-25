Brunson etkisi: THY ve Halkbank hisselerinde rekor yükseliş

A. Kar 25 Temmuz 2018 17:31 Bir papaz (!!!!) dünya için ne kadar kıymetlitmiş. Terör böyle birşey. ABD gibi devletler terörün hamisi olunca olan bu. İngiltere, Rusya, AB de hami olabilirdi. Bizim papaz FETÖ de aynı şekilde kıymetli (!!!!), onlar için.