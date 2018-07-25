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Brunson etkisi: THY ve Halkbank hisselerinde rekor yükseliş

Brunson etkisi: THY ve Halkbank hisselerinde rekor yükseliş

Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla TL varlıklarda hızlı kazanç yaşandı. Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedilirken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 16:29 - Güncelleme: 25-07-2018 16:29

BusinessHT'de yer alan habere göre, Türkiye'de iki yıla yakın bir zamandır tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınarak adli kontrole tabi tutulması kararı TL varlıklara ralli getirirken, Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı. 

THY VE HALKBANK İLK ÜÇTE
Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.

THY hisseleri 18.19 lira olurken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16.37 yükselişle 7.39 lirayı gördü.

THY ve Halkbank, yüzde 3.72 yükselen BIST100'ün en çok değer kazanan ilk üç hissesi arasında yer aldı.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • A. Kar 25 Temmuz 2018 17:31 Bir papaz (!!!!) dünya için ne kadar kıymetlitmiş. Terör böyle birşey. ABD gibi devletler terörün hamisi olunca olan bu. İngiltere, Rusya, AB de hami olabilirdi. Bizim papaz FETÖ de aynı şekilde kıymetli (!!!!), onlar için.

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