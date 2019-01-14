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Brezilya cevizinin Türkiye'de kilosu kaç liradan satılıyor?

Brezilya cevizinin Türkiye'de kilosu kaç liradan satılıyor?

Türkiye'ye yurt dışından gelen kuruyemişlerin başında Brezilya cevizi geliyor. Sağlık açısından oldukça yararlı olan brezilya cevizinin kilosu da dolar artışına göre değişiyor. Brezilya cevizinin kilosu dolay artışına bağlı olarak 160 TL’den başlayıp 300’ye kadar çıkabiliyor.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 15:55 - Güncelleme: 14-01-2019 15:40

Sağlık açısından oldukça önemli kuruyemişlerden biri olan brezilya cevizi ülkemize yurtdışından gelen kuruyemişlerden birisi dolayısıyla fiyatı dolar artışına göre değişiyor. Fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına da yol açan brezilya cevizi, 160 TL’den başlayıp 300’ye kadar çıkabiliyor.

FAZLA TÜKETMEK ZARARLI: Sağlıklı beslenmek isteyenlerin yeni yeni market raflarında karşılaştığı Brezilya cevizi, selenyum içeriğiyle bağışıklık sistemini korumada yardımcı oluyor. Ancak bu besini dikkatli tüketmek gerekiyor çünkü fazla miktarda tüketim sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, Brezilya cevizi tüketimi hakkında bilgi verdi.

GÜNDE 5-6 ADET: Brezilya cevizinin 100 gramında 655 kalori olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, “Doymuş ve sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan Brezilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiyacını karşılar. Potasyum, karbonhidrat, magnezyum da içeren Brezilya cevizinin dozunda tüketilmesi gerekir.

Brezilya cevizinin içeriğindeki selenyum, çok önemli bir mineraldir ve güçlü antioksidan özelliği vardır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyumu sağlar. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum eksikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Uygun dozlarda kullanıldığında diyabet hastalarının klinik tablolarında düzelme görülürken, günlük alınması gereken selenyum miktarının üzerine çıkıldığında diyabet hastalığına yol açabileceğine dair araştırma sonuçları da vardır. Yani tüketimde günde 5-6 tanenin üzerine çıkılması vücuda zarar verebilir. Çok fazla selenyum depolanması vücuda zarar verebileceği için yüksek miktarlarda tüketimi tavsiye edilmez.” dedi.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR: Brezilya cevizinin kalp sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Altuntaş, “Brezilya cevizinin kalbe faydaları, içeriğindeki doymamış yağ asitlerinden gelir. Brezilya cevizi bu özelliği ile kan akışını dengeler ve kalp damarlarının tıkanmasının önüne geçer. Düzenli olarak tüketildiğinde ise kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Tuzlu ve yağlı bir besin olduğundan fazla miktarda tüketim kilo artışına neden olabilir. Bunun yanında hassas bünyeye sahip olanlar, alerjiye meyilli olanlarda bazı alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Günlük miktarı aşmak mide rahatsızlıklarına sebep olabilirken, sağlığı olumsuz etkileyebilir.” açıklamasında bulundu.

300 TL’YE KADAR ÇIKIYOR: Sağlık açısından bir çok faydası bulunan ve süper gıda olarak adlandırılan Brezilya cevizi pahalı bir ürün. Brezilya cevizinin kilogramı 160 TL’den başlayıp 300’ye kadar çıkabiliyor.

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