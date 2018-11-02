Brezilya cevizi neye iyi gelir faydaları kilosu kaç para?

Brezilya cevizi nedir, neye benzer ve brezilya cevizi neye iyi gelir, faydaları araştırılmaya başladı. Kilo kaybına neden olan ve tansiyon sorununa çözüm olarak görünen brezilya cevizi nasıl yenir, kilosu kaç para?

Brezilya cevizi, (bilimsel olarak Bertholletia excelsa olarak da bilinir) Güney Amerika'da aynı adı taşıyan bir ağaçtan elde edilen besin açısından yoğun ve lezzetli bir fındık türüdür. Ağaç Venezüella, Kolombiya, Peru ve Brezilya dahil olmak üzere Güney Amerika ülkelerine özgüdür ve çoğunlukla büyük nehirlerin kıyılarında bulunabilir. Bu fındıklar büyük ölçüde Güney Amerika kıtasından ihraç edilmekte ve şu anda dünya çapında bulunabilmektedir.

Brezilya Bahai Üniversitesi'nden Departamento de Ecologia, Dr. Claudia Baider'in de dahil olduğu bir grup araştırmacı tarafından yapılan bir araştırmaya göre , Brezilya'da ceviz üretiminde son yıllarda önemli düşüşler yaşandı. Bu nedenle, Brezilya'da bir Brezilya ceviz ağacını kesmek artık yasadışı. Bu ağaçlar neredeyse hiç bozulmamış ormanlarda meyve üretiyor ve bitkiler biraz kırılgan, bu yüzden Brezilya fıstığı üretimi azalırken, fiyatlar önümüzdeki yıllarda yükselebilir.

Brezilya cevizi faydaları nelerdir?

Üst kaynak ait selenyum

Brezilya cevizinin bir numaralı faydası selenyum kaynağıdır. Selenyum, güçlü bir antioksidan güce sahip olduğu, serbest radikallerle savaştığı ve inflamasyonu yatıştırdığı için genel sağlık için son derece hayati olan bir iz mineralidir. Çalışmalar dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın selenyum eksikliğinden muzdarip olduğunu gösteriyor, bu da Brezilya cevizi önemli bir diyetsel tercih haline getiriyor.

Kalp sağlığını geliştirir

Brezilya cevizi faydaları içerisinde genellikle HDL veya iyi kolesterol veya omega-3 yağ asitleri formları olarak bilinen, sağlıklı doymamış yağ içeriği yüksek bir içeriğe sahiptir. Bu, oleik asit ve palmitoleik asit içerir. Brezilya cevizlerindeki doymamış yağlar, magnezyum, E vitamini ve selenyum içeriğinin bu çeşitleri, vücudun kolesterol profilini dengelemek ve kalp sağlığını iyileştirmekle bağlantılıdır.

Anti-inflamatuar gıda

Cevizlerdeki yüksek ellagik asit ve selenyum seviyeleri onu bir üst antienflamatuar besin kaynağı yapmaktadır. Ellagic asit ayrıca güçlü nöroprotektif özelliklere de sahiptir . Ayrıca, Brezilya cevizlerindeki çinko iltihapları azaltır ve toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

Testosteron artırır

Brezilya cevizi, yüksek selenyum içeriği ile, genellikle bir testosteron superfood denir . Journal of Urology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, diyet selenyum sperm kalitesini, hareketliliğini ve hacmini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu da, erkeklerde testosteron seviyeleri ile bağlantılıdır, testosteron düzeyi yükselir, sperm sayısı artar. Cevizlerdeki L-arginin de erektil disfonksiyon için etkili bir tedavidir.

Kanserle savaşır

Brezilya fcevizi içindeki bol miktarda antioksidan, kanser ve koroner kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok kronik hastalığı önlemede yardımcı olur. Bu, Cerrahi Onkoloji Bölümü, Roswell Park Kanser Enstitüsü, Buffalo, New York'ta yapılan bir çalışmada doğrulanmıştır. Selenyum mevcudiyeti ile sağlanan glutatyon, vücudun kansere eğilimli olan kısımlarında serbest radikalleri ortadan kaldıran enzimatik bir antioksidandır.

Tiroid Bezini Düzenler

Brezilya cevizlerinde selenyum içeriği, tiroid bezinizin düzgün işleyişinde önemli bir rol oynar. Tiroid bezi, vücuttaki bazı temel hormonların üretildiği, dağıtıldığı ve düzenlendiği yerdir.

Cilt bakımı

Brezilya cevizi içindeki vitamin ve besin maddelerinin kapsamlı bir profili, özellikle cilt sağlığını iyileştirmek için iyi bir tercihtir . Selenyum, omega 3 yağ asitleri ve Brezilya fıstığı içindeki C ve E vitaminleri cilde sağlıklı bir parlaklık kazandırır ve cildin elastikiyetini artırır, böylece erken yaşlanmayı önler. Selenyum , kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olan cilt hücrelerinden serbest radikalleri çıkarabilen güçlü bir antioksidan bileşik olan glutatyonun aktivitesini uyarır. Ayrıca Brezilya cevizi yağı, cilt kuruluğu, egzama ve sedef hastalığının önlenmesine yardımcı olan mükemmel bir yumuşatıcıdır. Buna ek olarak, bir avuç ceviz öğütmek ve aynı yumurtayı bir yumurta ile karıştırmak, derinden besleyici bir cilt dökücüsü oluşturur.

Çinko eksikliği

Brezilya cevizi çinko, Acrodermatitis enteropathica'nın tedavisine yardımcı olur. Bu, vücudun yeterli miktarda çinko ememediği nadir bir genetik bozukluktur.

Saç Bakımı

Cevizlerdeki bir amino asit olan L-arginin esas olarak, alopesi ya da erkek kellik tedavisinde, parlak, kalın tüylerin büyümesini teşvik ettiği için kullanılır. Brezilya cevizi ayrıca saçları parlak, sağlıklı ve kırılmaya daha az eğilimli hale getiren omega 3'ler, E vitamini ve selenyum bakımından zengindir