  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bozdağ'dan ABD'nin 'YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz' teklifine yanıt

Bozdağ'dan ABD'nin 'YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz' teklifine yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz" teklifine yanıt verdi. Bozdağ, bunun absürt bir yaklaşım olduğunu belirterek 'Madem elinizde bu PYD/YPG öyleyse çekin Afrin'den bitsin şu iş" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-02-2018 16:20 - Güncelleme: 15-02-2018 16:20

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli." dedi.

"PYD/YPG'Yİ KURAN PKK'NIN TA KENDİSİDİR"
"Gerçekten bu açıklama Amerikan yönetiminin Türkiye’yi hiç anlamadığını gösteren bir açıklamadır. Türkiye uzun bir zamandır şunu çok net söylüyor, PYD/YPG eşittir PKK’dır, PYD/YPG’yi kuran, bugünlere getiren ve halen de yöneten PKK terör örgütünün ta kendisidir. PKK’yla PYD/YPG’yi birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü bunlar aynı şeydir.

"ABD YÖNETİMİ TÜRKİYE'NİN BAKIŞ AÇISINA SAHİP DEĞİL"
Ama şimdi Sayın Mattis ne diyor, ‘Gerekirse biz bunları PKK’ya karşı da kullanabiliriz.’ Olacak iş mi? Sizin elinizle sizin gözünüze, kafanıza karşı sizi dövdürmek gibi bir şey bu. Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum. Belli ki, ABD yönetimi, PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye’nin baktığı yerden bir bakış açısına sahip değil, başka bir yerden bakıyor.

"GERÇEĞİ EN AZ BİZİM KADAR BİLDİKLERİNİ BİLİYORUZ"
Ama bu şeye baktığınızda Mattis’in açıklamaları içerisinde basına yansıyan diğer açıklamalara da baktığınızda, öte yandan PYD/YPG ile ilgili Amerika’da başka gelişmelere de baktığınızda esasında onların da Türkiye’nin gördüğü gerçeği YPG/PYD’nin PKK olduğu gerçeğini en az bizim kadar bildiklerini biz biliyoruz.

"YPG'Yİ PKK'YA SAVAŞTIRABİLİRİZ" SÖZLERİ...
Bu açıklamayı yapmasını tuhaf bulmadım. Çünkü Amerika, PYD/YPG konusuna hep böyle bakıyor, ‘Biz bunları elimizin içinde tutuyoruz, istediğimiz gibi kullandırırız, istediğimiz gibi yaparız.’ Kendilerinde o kabul var ve bu noktada yeni bir şey söylemiyor esasına bakarsan.

Ama onun yanıldığı şey, bu söylediği söze, yani bu absürt yaklaşıma Türkiye’nin sıcak bakacağını düşünüp bunu Türkiye’nin Savunma Bakanının yüzüne söyleyebilmesidir. Ben buna şaşırıyorum. Çünkü Türkiye’nin tutumu da bu noktada çok net, biz, bunlar PKK’dır, bunlar, PKK’nın yönettiği örgütlerdir diyoruz ve Türkiye’ye karşı terör eylemi yapıyor diyoruz.

"MADEM ELİNİZDE ÇEKİN AFRİN'DEN ŞUNLARI..."
Madem elinizde bu PYD/YPG, öyleyse çekin Afrin’den şunları, bitsin şu iş, çekin Münbiç’ten bitsin şu iş. Madem onlara karşı kullanabilecek kadar bunları sevk ve idarede kendinize güveniyorsunuz, bunu yapın. Ama onu da yapmıyorlar. O yüzden bu açıklamayı, Türkiye’yi hiç anlamadıklarını gösteriyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bozdağ'dan ABD'nin 'YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz' teklifine yanıt haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat