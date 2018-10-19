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Böyle giderse o mahalle sular altında kalacak!

Böyle giderse o mahalle sular altında kalacak!

Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi, giderek yaklaşan deniz sularının altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalle muhtarı Ömer Tutkun, sahile taş dolgu ve mendirek yapılmaması halinde sular altında kalacaklarını söyledi. 

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 12:12 - Güncelleme: 19-10-2018 12:12

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesine bağlı olan mahalle denizin aşırı dalgalı olması sebebiyle hızla kum kaybı yaşıyor. Yaşanan kum kaybı nedeniyle Karadeniz suları, mahalleye 200 metre daha yaklaştı. 310 hanesi bulunan mahalledeki vatandaşlar, sahile mendirek ve taş dolgu yapılamaması halinde evlerinin sular altında kalacağını söyledi.

Yetkilerden yardım bekleyen Mahalle Muhtarı Ömer Tutkun, taş dolgu ve mendirek yapılmazsa köyün 10 yıl içinde su altında kalacağını belirtti.

200 METRE DAHA YAKLAŞTI
Tutkun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim sahilimiz denizin aşırı dalgalı olmasından karadaki kumu sürekli içeriye doğru çekiyor. Şuanda hesaplarımıza göre 200 metre daha deniz köyümüze yaklaştı. Bu bizim köyümüzü tehdit eder hale geldi. Bununla alakalı yetkililerle görüştük ve hepsinin bilgisi var. Hatta proje hazırlanmış buraya, bir mendirek yapılacağı söyleniyor. Sakarya nehrinin denize döküldüğü boğazda her sene tıkanma oluyor. Burada balıkçı kardeşlerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıyı yaşamaları için bizde geçici olarak buraya kepçeleri getirerek boğazı açtırıyoruz. Bunlar geçici tedbirler. 310 haneli, yaklaşık bin nüfuslu bir köyümüz var. Sahilimizin güvenliğini sağlamak, kumun kaybı olmaması için biran önce buranın taş dolgu ve mendireğin yapılması lazım” dedi. 

“SESİMİZİ DUYUN"
Yıllardır konunun çözümü için mücadele ettiklerini belirten Karasu Yenimahalle Su Ürünleri 2. Kooperatifi Başkanı Ali Osman Karaman ise yetkililere seslenerek “Lütfen buraya el atın ve balıkçılara hizmet edin. Eğer burası kapandığında buradaki balıkçıların açlık içinde kaldığını göreceksiniz. Duyun sesimizi” diye konuştu.ihsaniye mahallesi

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