Borsa İstanbul AŞ uyardı! Sahte mobil uygulamaya karşı dikkatli olun

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ’nin halihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir “sahte” uygulamanın piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mobil uygulamamızı yükleme aşamasında kurumumuz tarafından herhangi bir kişisel bilgi (ad, soyad, telefon numarası ve benzeri) talep edilmemekle birlikte sahte uygulamada kişisel bilgilerin talep edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Kamuoyunun bu uygulamanın varlığı konusunda bilgi edinmesi, bu tür sahte uygulamaların kullanımının önüne geçilmesi bakımından oldukça önemlidir. Borsa İstanbul AŞ olarak, yatırımcı ve takipçilerimizin mağdur olmasını engellemek için söz konusu uygulamanın kapatılmasına yönelik ilgili makamlarla irtibata geçilmiştir. Bu sahte uygulamalar hakkında tüm merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve yasal yollara başvurulmuş olup takipçilerimizin/yatırımcıların/vatandaşların mağdur olmamaları için bu sahte uygulamalar konusunda dikkatli olmalarını önemle belirtiriz."