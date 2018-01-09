Bomba FETÖ ifadesi! Savaş gemisinin komutanı konuştu

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında yargılanan TCG Salihreis Savaş Gemisinin eski Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık 'pişman değilim' deyip şunları söyledi;

-"15 ve 16 Temmuz günü bir asker ve denizci olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Alnım ak, başım dik. Masumum, yaptıklarıma dair en ufak bir pişmanlığım yok. Şu anda içinde olduğum süreç üzerinden bir oyun oynanmaktadır. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele kendi kusur ve ihmallerini örtmek için bana iftira attılar'.

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılandığı davan Koceelinde görüldü. Duruşmaya başbakanlık adına avukatlar da katılırken davada en flaş ifade TCG Salihreis Savaş Gemisi eski Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık'tan geldi.

ARİF ÇIRTLIK'IN FETÖ SAVUNMASI

FETÖ'cü komutanların talimatıyla TCG Kemalreis Savaş Gemisi'ni seyre kaldıran Arif Çıtlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı ile 14 Kasım 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Çırtlık, olay gününe ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15 Temmuz'da saat 21.00 sularında Komodor Öngör telefonla arayarak, terör saldırısı tehdidi olduğunu ve gemiyi acil seyre kaldırmam gerektiğini söyledi. TCG Kemalreis komutanı senelik izindeydi. Ben de Kuzey Görev Grup Komutanı emriyle vekalet edecektim. Komodor beni aradıktan 10 dakika sonra gemime gidip eğitim üniformamı giydim, daha sonra Kemalreis'e koşturdum. O sırada Poyraz Limanı'nda inanılmaz bir koşuşturma vardı. Komodor Öngör, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle seyre çıkıldığını ve gemilerin Marmara'ya dağılacağını söyledi. Saat 22.11'de seyre çıktık. Gemi stabil hale gelene kadar kumandayı başka bir subaya vermeme kararı aldım. Bu sırada İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını, Ankara'da savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gemideki askerlerden öğrendim."

MODA AÇIKLARINDA TOP ATIŞI YAPTIRDIĞIM DOĞRUDUR AMA..

Saat 03.30 sıralarında komodorun kendisini arayarak Donanma Komutanı Kösele'nin TCG Yavuz'a çıktığını söylediğini, destek için intikal etmesi ve caydırıcı top atışı yapması emri verdiğini aktaran Çırtlık, şöyle konuştu:

"Kalamış Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığım doğrudur. Bu atışı 5. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Önder Öngör'ün talimatı ile TCG Yavuz fırkateyninde bulunan Donanma Komutanı'nın emniyetinin sağlanması kapsamında İstanbul yönünden gelmesi muhtemel asimetrik tehditlere karşı uzak destek sağlanması görevi çerçevesinde caydırıcılık sağlamak üzere yaptırdım. Atışı yapmadan önce 3 kez cep telefonu ile teyit ettim. Atışı azami emniyetle icra etmek üzere emniyetli alana ve 'taş mermi' olarak adlandırdığımız herhangi bir patlayıcı madde içermeyen eğitim mermisi ile icra ettirdim. Atışın emniyetini arttırmak üzere yakında bir simüle hedef çıkartarak atışı icra ettim. Böylelikle merminin uçuş yolu azami 100 metre civarında ve merminin düştüğü alan gözle kolaylıkla görülebilecek mesafede olmuştur."

Sanık Çırtlık, karadan 4 kilometre açıkta gerçekleştirdiği atışın sahilde hissedilen ses şiddetinin, bir bulaşık makinesinin çıkardığı sesten daha az olduğunu, dolayısıyla halkı korkutacak atış olmadığını öne sürdü.

İddianamede sıkıyönetim direktifini paylaştığının iddia edildiğini hatırlatan Çırtlık, bu mesajın üyesi olduğu whatsapp grubunda paylaşıldığını, kendisinin sadece mesajın pasif alıcısını olduğunu, kimseye göndermediğini ve yaymadığını iddia etti.