Boluspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
BOLUSPOR: 0 - 0 :GALATASARAY
STAT: Bolu Atatürk
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 19:45
YAYIN: ATV
BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Burak, Ümit, Hayrullah, Yusuf Emre, İshak, Akabueze, İsmail Haktan, Mustafa, Özgür Can
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Belhanda, Yunus, Muğdat, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
TERİM'İN CEZASI DOLUYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.
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