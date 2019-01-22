  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Boluspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Boluspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Boluspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı İnternethaber'de... İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. İki kulüp Bolu'da karşı karşıya geliyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 18:10 - Güncelleme: 22-01-2019 19:45

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

BOLUSPOR: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: Bolu Atatürk
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 19:45
YAYIN: ATV

BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Burak, Ümit, Hayrullah, Yusuf Emre, İshak, Akabueze, İsmail Haktan, Mustafa, Özgür Can 
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Belhanda, Yunus, Muğdat, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Boluspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro