  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

BMGK kararı dinlemediler! 146 kişi daha öldürüldü

BMGK kararı dinlemediler! 146 kişi daha öldürüldü

SNHR, Suriye'de BMGK'nın 24 Şubat'ta açıkladığı "insani ateşkes" kararının ardından geçen ilk 6 günde 146 sivilin öldüğünü duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-03-2018 17:33 - Güncelleme: 03-03-2018 17:33

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriyegenelinde siviller için 24 Şubat'ta aldığı insani ateşkes kararının ardından geçen ilk 6 günde düzenlenen saldırılarda 146 sivilin öldüğünü duyurdu.

Raporda, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 22'si çocuk, 16'sı kadın 114 sivilin öldüğü bildirildi.

Rejim güçlerine hava desteği veren Rus savaş uçaklarının 6 günde düzenlediği saldırılarda 5 sivilin öldüğü kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 10'u çocuk, 4'ü kadın toplam 16 sivilin öldüğü belirtildi.

Rapora göre, terör örgütü DEAŞ 4'ü çocuk 5 sivili öldürürken, kimliği belirsiz taraflarca yapılan saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.

6 günde 87 kez varil bombalı saldırı

Ağın raporuna göre, rejim güçlerine ait helikopterler 24 Şubat'tan sonraki 6 günde Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam Kırsalı bölgesine 83, Hama kırsalına ise 4 defa varil bombası saldırısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat gecesi aldığı 2401 sayılı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

  Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BMGK kararı dinlemediler! 146 kişi daha öldürüldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 03 Mart 2018 18:00 BMGK 24 Şubat'ta Suriye’de en az 30 gün sürecek “insani ateşkes” ilan etti. Afrin harekatının da bu kapsamda..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro