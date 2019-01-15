BM, YPG/PKK ile DEAŞ arasında kalan sivillerden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'de Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı bölgede arada sıkışan binlerce sivilin güvenliğinden büyük endişe duyulduğu belirtildi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin çatıştığı bölgede sivillerin ağır bedel ödediği vurgulanarak, "Aktif çatışma alanlarını terkedenler, kadın ve çocuklar da dahil pek çok sivil zayiat bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının kritik boyutlara ulaştığı ve sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiğine dikkat çekilerek, çatışmalardan dolayı bölgede kalan veya hareket halindeki sivillere insani erişimin ciddi şekilde kısıtlandığına işaret edildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'dan sivilleri göç ettirdiği Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol bölgesindeki şartlara da değinilen açıklamada, Hol'a ulaşan sivillerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı. Bu sivillerin yolculuk boyunca, silahlı çatışmalar ve patlayıcı maddelere karşı korumasız kaldığı, ayrıca zorlu kış koşullarında kontrol noktalarında uzun süre bekletildiği belirtildi.

7 ÇOCUK ÖLDÜ



Açıklamada, tüm bunların sonucunda Hol bölgesine göç ettirilen sivillerin çoğunun son derece bitkin düştüğü ifade edilerek, bölgeye ulaştıktan kısa bir süre sonra 7 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yerinden edilenlerin ifadelerine yer verilen açıklamada, buradaki sivillerin kendi rızaları dışında göç ettirildiğinin ve çoğunun Deyrizor bölgesinde kalmayı tercih ettiklerinin altı çizildi.

BM açıklamasında, Deyrizor'un doğusunda ABD destekli terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı bölgede arada kalan binlerce sivil ile aralık başından itibaren bölgeye kaçan 11 bin civarındaki sivilin güvenliğinden büyük endişe duyulduğu vurgulandı.

RUKBAN ÇAĞRISI



40 binden fazla kişinin yaşadığı Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampındaki insani koşullardan ciddi endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, gerek Deyrizor'un doğusu gerekse Rukban kampına sürekli ve engelsiz insani erişim izni verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "BM çatışan tüm taraflara ve bunlar üzerinde etkili olanlara uluslararası insan hakları hukuku yükümlülükleri doğrultusunda sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması yönünde güçlü şekilde çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

SİVİLLERİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ



9 Ocak'ta Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ebrihe beldesindeki çadır kente baskın yapan YPG/PKK'lı teröristler, Hol bölgesine gitmek istemeyen bir sivili ateş açarak öldürmüştü.

YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan binlerce aileyi, Haseke ilinin Irak sınırındaki Hol bölgesine gitmemeleri halinde ölümle tehdit etmişti.

SON DURUM



YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilerlemeye devam etmişti.

DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.