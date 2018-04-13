Birce Akalay ölüm haberini gözyaşları içinde verdi!

Sadece iki gün önce sosyal medya hesabından yavru kedilerin şirinliği üzerine paylaşımlarda bulunan oyuncu Birce Akalay, yaşadığı üzüntüyü yine hesabından paylaştı.

Gözü yaşlı bir şekilde kamera karşısına geçen ve yavru kediyi ölü bulduğunu söyleyen Birce Akalay, ara sokakta hızlı araba kullananlara da tepkisini dile getirdi.

"ARABALARINIZI CANAVAR GİBİ KULLANMAYIN" Sokakta ölü bulduğu kediyi gömdüğünü gözyaşları içinde anlatan Birce Akalay "Ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın küçük canlar olduğunu unutmayın" dedi.

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