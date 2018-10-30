  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bırakacağını açıklayan Merkel konuştu

Bırakacağını açıklayan Merkel konuştu

CDU genel başkanlığını bırakacağını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, aldığı kararın uluslararası müzakerelerdeki pozisyonunu zayıflatmayacağını söyledi. Merkel, adayların yavaş ortaya çıkmasına ilişkin, bunun açık bir süreç olduğunu belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2018 20:20 - Güncelleme: 30-10-2018 20:20

Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada partisinin aralık ayında Hamburg'da yapacağı olağan kongresinde genel başkanlığa aday olmaması ve ortaya çıkan aday isimlerine ilişkin, “Şu an için bu bir açık süreç. Delegeler nasıl karar verir bakacağız.” ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca parti liderliğinden ayrılacak olmasının uluslararası ortamdaki müzakere gücünü zayıflatacağı iddialarını da reddederek, “Uluslararası müzakerelerde pozisyonun değişeceğini düşünmüyorum. Hatta başbakanlık görevime daha fazla konsantre olabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması, ülkede geniş yankı bulmuştu.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Merkel, Mısır ile ülkesinin ilişkilerine de değinerek bu ülkedeki sivil toplumun önemine dikkati çekti.  Alman Şansölye, Mısır'daki insan hakları durumunu eleştirmekten kaçınarak, “Sivil toplumun gelişmesi için kendisini cesaretlendiriyoruz ve bunu bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu. 

Mısır'a yasadışı göçün Avrupa'ya akışını durdurma çabalarından dolayı teşekkür eden Merkel, “Mısır deniz sınırını mükemmel bir şekilde kontrol ediyor. Ülkede yaşayan pek çok mülteci olmasına rağmen, Avrupa'ya göç gerçekleşmiyor." dedi.

"KISACA TARTIŞTIK"

Sisi ile yaptığı görüşmede, Libya ve Suriye'deki durumları ve Ortadoğu ihtilafı gibi bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Alman Şansölye, “Gazze'deki durumu da kısaca tartıştık. Her ikimiz de mevcut durum nedeniyle oldukça karmaşık hale gelen bu ortamda iki devletli bir çözümün savunucularıyız." ifadelerini kullandı.  Sol partilerin eleştirilerine rağmen Almanya’nın Mısır’a silah ihracatının 2013 ila 2017 arası yüzde 205 artması dikkat çekiyor. Berlin geçen yıl insan hakları ihlalleriyle gündemde olan Mısır’a 708 milyon avroluk silah ihracatı gerçekleştirdi. Siemens, Sisi'nin 2015’teki Berlin ziyareti sırasında, Mısırlı firmalarla ortaklaşa 3 adet doğal gaz dönüşüm santrali ve toplam 600 türbinli 12 adet rüzgar enerjisi santrali kurmak için 8 milyar avroluk anlaşma imzalamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bırakacağını açıklayan Merkel konuştu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro